ATELIERS CREATIFS ET VISITE A LA MIELLERIE Ortaffa

ATELIERS CREATIFS ET VISITE A LA MIELLERIE

Avenue du Vallespir Ortaffa Pyrénées-Orientales

Début : 2025-11-12 15:00:00

fin : 2025-11-12 17:00:00

2025-11-12

Atelier-visite de la coopérative avec un apiculteur et atelier créatif mise en pot et fabrication d’une bougie à la cire d’abeille, puis dégustation du miel dont ils connaîtront l’origine et le processus de fabrication.

Tarif unique 6€, gratuit enfants 2 ans. Réservation obligatoire.

English :

Workshop-visit to the cooperative with a beekeeper, followed by a creative workshop: potting and making a beeswax candle, then tasting honey to learn about its origin and production process.

Single price 6?, free for children under 2. Reservations required.

German :

Besichtigung der Kooperative mit einem Imker und Kreativworkshop: Eintopfen und Herstellung einer Bienenwachskerze, anschließend Verkostung des Honigs, dessen Herkunft und Herstellungsprozess sie kennenlernen werden.

Einheitspreis 6 ?, Kinder unter 2 Jahren frei. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Fate un giro della cooperativa con un apicoltore e partecipate a un laboratorio creativo: mettete il miele in un barattolo e realizzate una candela di cera d’api, poi assaggiate il miele e imparate a conoscere le sue origini e il processo di produzione.

Prezzo del biglietto singolo 6?, gratuito per i bambini sotto i 2 anni. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Haga un recorrido por la cooperativa con un apicultor y disfrute de un taller creativo: fabricación de macetas y de una vela de cera de abeja, seguido de una degustación de miel para conocer sus orígenes y el proceso de producción.

Precio de la entrada única 6?, gratuita para los menores de 2 años. Imprescindible reservar.

