Ateliers créatifs Fabrication de Savon Chaleet Saint-Pierre-Langers
Ateliers créatifs Fabrication de Savon Chaleet Saint-Pierre-Langers vendredi 20 février 2026.
Ateliers créatifs Fabrication de Savon
Chaleet 11 Route de la Haye Saint-Pierre-Langers Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 14:00:00
fin : 2026-02-20 15:30:00
Date(s) :
2026-02-20
Viens réaliser tes propres savons en choisissant ta couleur, ta forme et ton odeur…
Amusement, détente et créativité au programme .
Chaleet 11 Route de la Haye Saint-Pierre-Langers 50530 Manche Normandie +33 6 11 16 45 21 emilie_tranain@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers créatifs Fabrication de Savon
L’événement Ateliers créatifs Fabrication de Savon Saint-Pierre-Langers a été mis à jour le 2026-02-06 par OTGTM BIT Granville