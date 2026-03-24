Ateliers créatifs & Faîtes du Printemps Centre Socioculturel du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande

Ateliers créatifs & Faîtes du Printemps

Centre Socioculturel du Pays Foyen 16 Rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-07

Venez participer à la création de la décoration pour la Faîtes du Printemps organisée par la Ville de Ste Foy La Grande le Dimanche 26 Avril.

Le Centre Socioculturel vous propose des ateliers dans ses locaux, tous les mardis après-midis jusqu’au 22 avril, pour confectionner des fleurs à partir de bouteilles en plastique recyclées.

Retrouvez-nous le Dimanche 26 Avril au centre ville de Ste Foy La Grande:

* tout au long de la journée atelier participatif Pop Art pour créer ensemble un tableau à partir de bouchons en plastiques espace jeux pour tous sur le thème du printemps tombola

* 10h30 et 15h30 création de bombes de graines à faire germer dans les espaces verts qui nous entourent .

Centre Socioculturel du Pays Foyen 16 Rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 75 98 16 animation.csc@cscfoyen.fr

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English : Ateliers créatifs & Faîtes du Printemps

L’événement Ateliers créatifs & Faîtes du Printemps Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-03-20 par OT du Pays Foyen