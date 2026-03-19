Ateliers créatifs famille vacances de Pâques Usine d’ocre mathieu Roussillon

Ateliers créatifs famille vacances de Pâques

Usine d’ocre mathieu 570 route d’Apt Roussillon Vaucluse

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:15:00

fin : 2026-05-01 15:45:00

Date(s) :

2026-04-01

Pendant les vacances scolaires de Pâques, l’écomusée de l’ocre vous propose de jouer avec les couleurs et les pigments au cours d’ateliers créatifs tous publics, d’apprendre à fabriquer vos peintures naturelles avec des œufs, du fromage blanc, des gommes.

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Usine d’ocre mathieu 570 route d’Apt Roussillon 84220 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 05 66 69 info@okhra.com

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English :

During the Easter school vacations, the Ecomusée de l’Ocre invites you to play with colors and pigments in creative workshops for all ages, and learn how to make your own natural paints using eggs, cottage cheese and gums.

L’événement Ateliers créatifs famille vacances de Pâques Roussillon a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon