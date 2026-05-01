ATELIERS CRÉATIFS FÊTES DES MAMANS PEINTURE SUR TEXTILE EGAT Égat
ATELIERS CRÉATIFS FÊTES DES MAMANS PEINTURE SUR TEXTILE EGAT Égat mercredi 27 mai 2026.
Égat
ATELIERS CRÉATIFS FÊTES DES MAMANS PEINTURE SUR TEXTILE EGAT
Égat Pyrénées-Orientales
Tarif : 20 – 20 – 20
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-27 15:45:00
fin : 2026-05-27 17:45:00
Date(s) :
2026-05-27
Ateliers créatifs pour la fête des mamans: Peinture sur textile. À partir de 6 ans….
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Égat 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 66 06 78 70
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English :
Creative workshops for Mother’s Day: Textile painting. From age 6….
L’événement ATELIERS CRÉATIFS FÊTES DES MAMANS PEINTURE SUR TEXTILE EGAT Égat a été mis à jour le 2026-05-16 par OTC PYRENEES CERDAGNE