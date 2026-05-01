Égat

ATELIERS CRÉATIFS FÊTES DES MAMANS PEINTURE SUR TEXTILE EGAT

Égat Pyrénées-Orientales

Tarif : 20 – 20 – 20

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-27 15:45:00

fin : 2026-05-27 17:45:00

Date(s) :

2026-05-27

Ateliers créatifs pour la fête des mamans: Peinture sur textile. À partir de 6 ans….

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Égat 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 66 06 78 70

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English :

Creative workshops for Mother’s Day: Textile painting. From age 6….

L’événement ATELIERS CRÉATIFS FÊTES DES MAMANS PEINTURE SUR TEXTILE EGAT Égat a été mis à jour le 2026-05-16 par OTC PYRENEES CERDAGNE