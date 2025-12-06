Ateliers créatifs Granges-le-Bourg
Ateliers créatifs
locaux de l’ancienne école Granges-le-Bourg Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-12-06 14:00:00
Nathalie, Nadine et Olivia vous proposent des ateliers créatifs pour petits et grands, dans les locaux de l’ancienne école.
Scrapbooking, peinture, etc…
RDV un samedi par mois.
Réservation souhaitée. .
locaux de l’ancienne école Granges-le-Bourg 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 90 74 80
