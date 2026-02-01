Ateliers Créatifs Guirlande en Origami Bourges

Ateliers Créatifs Guirlande en Origami

77 Rue Bourbonnoux Bourges

Début : 2026-02-24 10:30:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

2026-02-24 2026-03-07 2026-03-14

Initiez-vous à l’art du pliage papier avec un atelier guirlande en origami, accessible aux petits comme aux grands.

Des Mains de Jeanne vous propose plusieurs ateliers Guirlande en origami au 77 rue Bourbonnoux à Bourges.

Différents modèles sont proposés, permettant à chacun de réaliser une création personnalisée.

L’atelier est ouvert aux adultes et aux enfants dès 6 ans (accompagnés d’un adulte).

Tarif de 22 € à 27 € selon le modèle choisi. Informations et inscriptions auprès de Jeanne au 06 11 77 02 21. .

+33 6 11 77 02 21

Initiate yourself to the art of paper folding with an origami garland workshop, accessible to young and old alike.

