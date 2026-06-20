Informations pratiques

Argentan

Ateliers créatifs « Halloween » Micro-Folie

Espace Jean Moulin 18 rue du Paty Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 10:00:00

fin : 2026-12-30 14:00:00

Date(s) :

2026-10-30

Journée spéciale Halloween

Une journée entièrement dédiée à Halloween, avec des ateliers créatifs (stickers, masques personnalisés, …)

et des visites terrifiantes des collections du musée numérique !

Ateliers : à 10h et à 14h

Musée numérique : de 14h à 17h

Dès 3 ans. Gratuit

Places limitées, réservation conseillée au 06 80 58 04 09 ou par Mail à micro.folie@argentan.fr

Programme culturel complet à retrouver ici : www.terresdargentan.fr/prog-culturel .

Espace Jean Moulin 18 rue du Paty Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09 micro.folie@argentan.fr

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English : Ateliers créatifs « Halloween » Micro-Folie

L’événement Ateliers créatifs « Halloween » Micro-Folie Argentan a été mis à jour le 2026-09-03 par Terres d’Argentan Intercom