Informations pratiques

La Lucerne-d’Outremer

Ateliers créatifs

Salle des Associations La Lucerne-d’Outremer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-03

fin : 2027-04-03

Date(s) :

2026-11-03

Les petits créateurs

Ateliers créatifs avec Familles Rurales

Un rendez-vous créatif 1 fois par mois pour laisser libre cours à son imagination!

Modelage, peinture, créations nature, décoration, expériences créatives et plein de nouvelles idées à découvrir chaque mois!

Horaires des ateliers : 10h30/12h .

Salle des Associations La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 11 16 45 21 emilie_tranain@hotmail.com

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English : Ateliers créatifs

L’événement Ateliers créatifs La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Granville Terre et Mer