Ateliers créatifs La Lucerne-d’Outremer
mardi 3 novembre 2026 · La Lucerne-d'Outremer
Informations pratiques
La Lucerne-d’Outremer
Ateliers créatifs
Salle des Associations La Lucerne-d’Outremer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-11-03
fin : 2027-04-03
Date(s) :
2026-11-03
Les petits créateurs
Ateliers créatifs avec Familles Rurales
Un rendez-vous créatif 1 fois par mois pour laisser libre cours à son imagination!
Modelage, peinture, créations nature, décoration, expériences créatives et plein de nouvelles idées à découvrir chaque mois!
Horaires des ateliers : 10h30/12h .
Salle des Associations La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 11 16 45 21 emilie_tranain@hotmail.com
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English : Ateliers créatifs
L’événement Ateliers créatifs La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Granville Terre et Mer
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