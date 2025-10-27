Ateliers créatifs L’atelier des artistes en herbe Maison Badass Rethel

Ateliers créatifs L’atelier des artistes en herbe

Maison Badass 12 rue Thiers Rethel Ardennes

Tarif : 60 – 60 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Atelier à la semaine

Début : 2025-10-27

fin : 2025-10-31

2025-10-27

Matériel fourni et petit goûter A partir de 7 ans Places limitées En partenariat avec Festi ‘Arts

Maison Badass 12 rue Thiers Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 6 87 20 37 58 makada@orange.fr

Materials and snacks provided From age 7 Places limited In partnership with Festi ‘Arts

Material wird gestellt und kleiner Snack Ab 7 Jahren Begrenzte Plätze In Partnerschaft mit Festi ‘Arts

Attrezzatura fornita e piccola merenda A partire dai 7 anni Posti limitati In collaborazione con Festi’ Arts

A partir de 7 años Plazas limitadas En colaboración con Festi ‘Arts

