Ateliers créatifs Livres pliés Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf

Ateliers créatifs Livres pliés
Place de la Mairie Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf Calvados
Début : 2026-02-10 14:00:00
fin : 2026-02-10 16:30:00
2026-02-10
Atelier créatif à partir de livres pliés et découpés
Ouvert à tous (public ado/adulte)
Ouvert à tous (public ado/adulte) de 14h à 16h30 .
Place de la Mairie Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 58 11 00 00
English : Ateliers créatifs Livres pliés
Creative workshop using folded and cut-out books
Open to all (teenagers and adults)
