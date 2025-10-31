Ateliers créatifs masques d’Halloween Les Muséales Tourouvre au Perche

Ateliers créatifs masques d’Halloween Les Muséales Tourouvre au Perche vendredi 31 octobre 2025.

Ateliers créatifs masques d’Halloween

Les Muséales 15 rue du Québec Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 16:00:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Dans le cadre du festival Attache ta Tuque du 31 octobre au 2 novembre et pour fêter le lien avec nos cousins du Canada, fabrique ton masque d’Halloween Sorcières, monstres ou fantômes…à toi d’imaginer et de fabriquer le masque qui fera frissonner!

Autres animations ( gratuité des Muséales, patinoire, reconstitutions historiques, tir à l’arc, lecture de contes, concert (réservation), escape game (réservation), conférence, cinéma), buvette et restauration sur place. .

Les Muséales 15 rue du Québec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55

English : Ateliers créatifs masques d’Halloween

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ateliers créatifs masques d’Halloween Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Touisme des Hauts du Perche