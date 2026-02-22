ATELIERS CRÉATIFS & NATURE FAMILLES Montpellier

ATELIERS CRÉATIFS & NATURE FAMILLES

Rue de la Mogère Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-11 2026-03-25

L’Oasis ouvre ses portes aux petit.e.s et aux grand.e.s pour des activités thématiques !

Ces moments de convivialité et d’apprentissage sont animés par une personne de l’équipe.

Une participation prix libre est demandée (minimum 5€ par familles, enfant à partir de 3 ans)

►Création d’un bac potager coin enfant #2

Mercredi 11 mars de 10h à 12h

Viens bricoler et jardiner avec nous ! L’occasion d’en apprendre plus sur le fonctionnement des plantes et leurs besoins !

À partir de 6 ans

►Viens créer ta plante (atelier bouture)

Mercredi 25 mars de 10h à 12h

Viens vite choisir ta plante aromatique à l’Oasis. Apprends le bouturage, décore ton pot et repars fier(e) avec ta création à replanter chez toi !

À partir de 8 ans

Sur inscription via HelloAsso .

Rue de la Mogère Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 52 86 97 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Oasis opens its doors to young and old alike for themed activities!

A member of our team is on hand to lead these fun and educational activities.

Participation is free of charge (minimum 5? per family, children aged 3 and over)

