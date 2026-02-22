ATELIERS CRÉATIFS & NATURE FAMILLES Montpellier
ATELIERS CRÉATIFS & NATURE FAMILLES Montpellier mercredi 11 mars 2026.
ATELIERS CRÉATIFS & NATURE FAMILLES
Rue de la Mogère Montpellier Hérault
L’Oasis ouvre ses portes aux petit.e.s et aux grand.e.s pour des activités thématiques !
Ces moments de convivialité et d’apprentissage sont animés par une personne de l’équipe.
Une participation prix libre est demandée (minimum 5€ par familles, enfant à partir de 3 ans)
►Création d’un bac potager coin enfant #2
Mercredi 11 mars de 10h à 12h
Viens bricoler et jardiner avec nous ! L’occasion d’en apprendre plus sur le fonctionnement des plantes et leurs besoins !
À partir de 6 ans
►Viens créer ta plante (atelier bouture)
Mercredi 25 mars de 10h à 12h
Viens vite choisir ta plante aromatique à l’Oasis. Apprends le bouturage, décore ton pot et repars fier(e) avec ta création à replanter chez toi !
À partir de 8 ans
Sur inscription via HelloAsso .
Rue de la Mogère Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 52 86 97 77
English :
The Oasis opens its doors to young and old alike for themed activities!
A member of our team is on hand to lead these fun and educational activities.
Participation is free of charge (minimum 5? per family, children aged 3 and over)
