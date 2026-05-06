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Ateliers créatifs papier mâché Coutances

Ateliers créatifs papier mâché Coutances

Ateliers créatifs papier mâché Coutances mardi 18 août 2026.

Adresse : Rue de la Guérie

Ville : 50200 Coutances

Département : Manche

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Coutances

Ateliers créatifs papier mâché

Rue de la Guérie Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:30:00
fin : 2026-08-18 16:30:00

Date(s) :
2026-08-18

Atelier créatif de mâché Couleurs d’Elvine à Coutances. Dès 7 ans, enfant/adulte.

Du 6 juillet au 28 août 2026

Tous les lundi de 14h30 à 16h30
peinture sur céramique 27 € par personne.

Les mardis de 14h30 à 16h30
papier mâché 22 € par personne.

Les mercredis de 14h30 à 16h30
ateliers créatifs variés 22 € par personne .

Les jeudis de 14h30 à 16h30:
peinture sur céramique 27 € par personne.

Les vendredis de 14h30 à 16h30
papier mâché 22 € par personne.   .

Rue de la Guérie Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 67 61 22 04 

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English : Ateliers créatifs papier mâché

L’événement Ateliers créatifs papier mâché Coutances a été mis à jour le 2026-05-06 par Coutances Tourisme

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