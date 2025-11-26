Ateliers créatifs parents-enfants fresques de l’hiver Bibliothèque municipale Pierrelatte
Ateliers créatifs parents-enfants fresques de l’hiver Bibliothèque municipale Pierrelatte mercredi 26 novembre 2025.
Ateliers créatifs parents-enfants fresques de l’hiver
Bibliothèque municipale 2 boulevard Albert Einstein Pierrelatte Drôme
Début : 2025-11-26
fin : 2025-11-26
2025-11-26
Sur inscriptions à la bibliothèque municipale, par mail ou téléphone.
Bibliothèque municipale 2 boulevard Albert Einstein Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58 bibliotheque@ville-pierrelatte.fr
English :
Register at the public library, by e-mail or telephone.
German :
Nach Anmeldung in der Stadtbibliothek, per E-Mail oder Telefon.
Italiano :
Per iscriversi, contattare la biblioteca comunale via e-mail o telefono.
Espanol :
Para inscribirse, póngase en contacto con la biblioteca municipal por correo electrónico o por teléfono.
