Ateliers créatifs parents-enfants fresques de l’hiver Bibliothèque municipale Pierrelatte mercredi 26 novembre 2025.

Bibliothèque municipale 2 boulevard Albert Einstein Pierrelatte Drôme

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

2025-11-26

Sur inscriptions à la bibliothèque municipale, par mail ou téléphone.

Bibliothèque municipale 2 boulevard Albert Einstein Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58 bibliotheque@ville-pierrelatte.fr

English :

Register at the public library, by e-mail or telephone.

German :

Nach Anmeldung in der Stadtbibliothek, per E-Mail oder Telefon.

Italiano :

Per iscriversi, contattare la biblioteca comunale via e-mail o telefono.

Espanol :

Para inscribirse, póngase en contacto con la biblioteca municipal por correo electrónico o por teléfono.

