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Ateliers créatifs Parents-Enfants Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains

Ateliers créatifs Parents-Enfants Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains

Ateliers créatifs Parents-Enfants Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Place de la Mairie

Adresse : Médiathèque

Ville : 40480 Vieux-Boucau-les-Bains

Département : Landes

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Vieux-Boucau-les-Bains

Ateliers créatifs Parents-Enfants

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08 15:30:00

Date(s) :
2026-07-08

A partir de 6 ans, gratuit , sur inscription
Nombre de places limité. La présence d’un adulte est obligatoire.
A partir de 6 ans, gratuit , sur inscription
Nombre de places limité. La présence d’un adulte est obligatoire.   .

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14  mediatheque@vieuxboucau.fr

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English : Ateliers créatifs Parents-Enfants

From 6 years old, free of charge, registration required. Limited number of places. An adult must be present.

L’événement Ateliers créatifs Parents-Enfants Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par OTI LAS

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