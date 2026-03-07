Ateliers créatifs Parents-Enfants Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains
Ateliers créatifs Parents-Enfants Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains mercredi 8 juillet 2026.
Vieux-Boucau-les-Bains
Ateliers créatifs Parents-Enfants
Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08 15:30:00
Date(s) :
2026-07-08
A partir de 6 ans, gratuit , sur inscription
Nombre de places limité. La présence d’un adulte est obligatoire.
A partir de 6 ans, gratuit , sur inscription
Nombre de places limité. La présence d’un adulte est obligatoire. .
Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14 mediatheque@vieuxboucau.fr
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English : Ateliers créatifs Parents-Enfants
From 6 years old, free of charge, registration required. Limited number of places. An adult must be present.
L’événement Ateliers créatifs Parents-Enfants Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par OTI LAS
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