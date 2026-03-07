Ateliers créatifs parents/enfants Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains

Vieux-Boucau-les-Bains

Ateliers créatifs parents/enfants

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15 15:30:00

Date(s) :

2026-07-15

A partir de 6 ans, présence d’un adulte indispensable, sur inscription . Gratuit

A partir de 6 ans, présence d’un adulte indispensable, sur inscription . Gratuit .

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14 mediatheque@vieuxboucau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers créatifs parents/enfants

Ages 6 and up, adult presence essential, registration required. Free

L’événement Ateliers créatifs parents/enfants Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par OTI LAS