Ateliers créatifs Parents/Enfants Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains

Vieux-Boucau-les-Bains

Ateliers créatifs Parents/Enfants

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:30:00

fin : 2026-08-19 15:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Atelier à partir de 6 ans, gratuit sur inscription . La présence d’un adulte est obligatoire.

Atelier à partir de 6 ans, gratuit sur inscription . La présence d’un adulte est obligatoire. .

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14 mediatheque@vieuxboucau.fr

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English : Ateliers créatifs Parents/Enfants

Free workshop for children aged 6 and over. An adult must be present.

L’événement Ateliers créatifs Parents/Enfants Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par OTI LAS