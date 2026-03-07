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Ateliers créatifs Parents/Enfants Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains

Ateliers créatifs Parents/Enfants Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains

Ateliers créatifs Parents/Enfants Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains mercredi 19 août 2026.

Lieu : Place de la Mairie

Adresse : Médiathèque

Ville : 40480 Vieux-Boucau-les-Bains

Département : Landes

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Vieux-Boucau-les-Bains

Ateliers créatifs Parents/Enfants

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:30:00
fin : 2026-08-19 15:30:00

Date(s) :
2026-08-19

Atelier à partir de 6 ans, gratuit sur inscription . La présence d’un adulte est obligatoire.
Atelier à partir de 6 ans, gratuit sur inscription . La présence d’un adulte est obligatoire.   .

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14  mediatheque@vieuxboucau.fr

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English : Ateliers créatifs Parents/Enfants

Free workshop for children aged 6 and over. An adult must be present.

L’événement Ateliers créatifs Parents/Enfants Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par OTI LAS

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