Ateliers créatifs peinture sur céramique Coutances

Ateliers créatifs peinture sur céramique
Rue de la Guérie Coutances Manche
Début : 2025-10-21 10:30:00
fin : 2025-10-21 12:30:00
2025-10-21
Atelier créatif de peinture sur céramique « Couleurs d’Elvine » à 10h30 et 14h30. .
Rue de la Guérie Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 67 61 22 04
