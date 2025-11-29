Ateliers créatifs Petites bidouilles pour tables de fêtes enjourées Bibliothèque Communale Chatulivre Chatuzange-le-Goubet
Ateliers créatifs Petites bidouilles pour tables de fêtes enjourées Bibliothèque Communale Chatulivre Chatuzange-le-Goubet samedi 29 novembre 2025.
Ateliers créatifs Petites bidouilles pour tables de fêtes enjourées
Bibliothèque Communale Chatulivre 29 rue des Monts du Matin Chatuzange-le-Goubet Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 14:30:00
fin : 2025-11-29 16:30:00
Date(s) :
2025-11-29
L’équipe de la bibliothèque est heureuse de vous inviter à un atelier créatif Petites bidouilles pour tables de fêtes enjouées !
.
Bibliothèque Communale Chatulivre 29 rue des Monts du Matin Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 29 26 chatulivre@orange.fr
English :
The library team is pleased to invite you to a creative workshop entitled Little tricks for cheerful holiday tables !
German :
Das Bibliotheksteam freut sich, Sie zu einem kreativen Workshop Kleine Spielereien für verspielte Festtagstische einzuladen!
Italiano :
Il team della biblioteca è lieto di invitarvi a un laboratorio creativo intitolato Piccoli trucchi per allegre tavole festive !
Espanol :
El equipo de la biblioteca tiene el placer de invitarle a un taller creativo titulado Pequeños trucos para alegres mesas festivas
L’événement Ateliers créatifs Petites bidouilles pour tables de fêtes enjourées Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2025-11-14 par Valence Romans Tourisme