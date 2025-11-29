Ateliers créatifs Petites bidouilles pour tables de fêtes enjourées Bibliothèque Communale Chatulivre Chatuzange-le-Goubet

Ateliers créatifs Petites bidouilles pour tables de fêtes enjourées

Bibliothèque Communale Chatulivre 29 rue des Monts du Matin Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 14:30:00

fin : 2025-11-29 16:30:00

Date(s) :

2025-11-29

L’équipe de la bibliothèque est heureuse de vous inviter à un atelier créatif Petites bidouilles pour tables de fêtes enjouées !

.

Bibliothèque Communale Chatulivre 29 rue des Monts du Matin Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 29 26 chatulivre@orange.fr

English :

The library team is pleased to invite you to a creative workshop entitled Little tricks for cheerful holiday tables !

German :

Das Bibliotheksteam freut sich, Sie zu einem kreativen Workshop Kleine Spielereien für verspielte Festtagstische einzuladen!

Italiano :

Il team della biblioteca è lieto di invitarvi a un laboratorio creativo intitolato Piccoli trucchi per allegre tavole festive !

Espanol :

El equipo de la biblioteca tiene el placer de invitarle a un taller creativo titulado Pequeños trucos para alegres mesas festivas

L’événement Ateliers créatifs Petites bidouilles pour tables de fêtes enjourées Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2025-11-14 par Valence Romans Tourisme