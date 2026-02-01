Ateliers créatifs plastique fou Chalet Saint-Pierre-Langers

Ateliers créatifs plastique fou

Chalet 11 Route de la Haye Saint-Pierre-Langers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 10:30:00

fin : 2026-02-16 12:00:00

Date(s) :

2026-02-16

Les enfants à partir de 4 ans pourront laisser libre cours à leurs créativité avec le plastique fou réaliser un porte clé, des magnets, des bijoux…

Dans une ambiance conviviale à mon chalet à Saint-Pierre Langers. .

Chalet 11 Route de la Haye Saint-Pierre-Langers 50530 Manche Normandie +33 6 11 16 45 21 emilie_tranain@hotmail.com

