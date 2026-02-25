Ateliers Créatifs Pompons créatures d’Halloween

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – – 8 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 14:00:00

fin : 2026-10-27 15:00:00

Date(s) :

2026-10-20

À l’occasion des vacances scolaires, du 17 octobre au 1er novembre 2026, le Château de Sully-sur-Loire se pare de ses couleurs d’Halloween. Pour occuper vos petits monstres, nous leur proposons un atelier manuel ludique et thématique la fabrication de créatures d’Halloween en pompons !

À l’occasion des vacances scolaires, du 17 octobre au 1er novembre 2026, le Château de Sully-sur-Loire se pare de ses couleurs d’Halloween. Pour occuper vos petits monstres, nous leur proposons un atelier manuel ludique et thématique la fabrication de créatures d’Halloween en pompons !

Le concept

Le temps d’une séance créative, les enfants apprennent à manipuler la laine et les accessoires pour donner vie à des personnages légendaires. Chauves-souris rigolotes, araignées poilues ou petits fantômes… chaque participant repartira avec sa propre créature d’Halloween pour décorer la maison avant le grand soir !

C’est l’activité idéale pour développer la dextérité tout en s’imprégnant de l’atmosphère unique du château à cette période de l’année. .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 36 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During the school vacations, from October 17 to November 1, 2026, the Château de Sully-sur-Loire will be decked out in its Halloween colors. To keep your little monsters busy, we’re offering a fun, themed manual workshop: making Halloween creatures out of pom-poms!

L’événement Ateliers Créatifs Pompons créatures d’Halloween Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-25 par ADRT45