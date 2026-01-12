Ateliers creatifs pour enfants Collage et perspective la ville de rêve Maison des Association a Gelos Gelos

Ateliers creatifs pour enfants Collage et perspective la ville de rêve

Cette séance sera consacrée à la création d’une ville imaginaire.

Les enfants dessineront, découperont et colleront différents éléments tout en découvrant les bases de la perspective à point de fuite.

Un atelier très créatif qui développe l’imagination, le sens de l’espace et le plaisir de composer une image personnelle.

Ces ateliers sont conçus pour stimuler la créativité, la curiosité et l’expression artistique des enfants, dans une ambiance bienveillante et joyeuse. .

Maison des Association a Gelos 1 Avenue du Parc Beauchamps Gelos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

