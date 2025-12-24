Ateliers creatifs pour enfants, Gelos Gelos

Ateliers creatifs pour enfants

Gelos 1 Avenue du Parc Beauchamps Gelos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-03

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-03

Pendant les ateliers, les enfants découvrent l’art à travers une approche ludique et sensible. Ils s’initient à différentes techniques d’art plastique tout en explorant leur imagination et leur créativité.

Les séances encouragent l’expression personnelle, l’invention d’histoires et la transformation d’idées et d’émotions en formes plastiques. Les ateliers offrent un espace bienveillant où chaque enfant peut créer librement, développer sa confiance et prendre plaisir à s’exprimer par l’art.

Je vous invite à participer aux ateliers pendant les vacances

le 3 janvier pour les tout-petits de 1 à 4 ans Ateliers pour les enfants et les tout-petits de 1 à 4 ans

Construisons un village de nos rêves en cartes

Deux samedis de janvier (10. et 24.01): pour les enfants d’âge scolaire:

Le monde des couleurs et Collage et perspective la ville de rêve .

Gelos 1 Avenue du Parc Beauchamps Gelos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 42 78 66 atelierapau@gmail.com

