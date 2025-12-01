Ateliers créatifs pour enfants Hôtel de Manville Les Baux-de-Provence

Ateliers créatifs pour enfants

Du samedi 13 au dimanche 14 décembre 2025 de 14h à 17h.

Exposition de 14h à 18h. Hôtel de Manville Grand Rue Frédéric Mistral Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Ateliers de réalisations de décorations de Noël en bois Les éditions Verte Plume proposent des ateliers créatifs pour les enfants.

La Chèvre d’Or, une légende provençale adaptée aux plus jeunes.

Elles animent également un atelier de lettrage à l’acrylique sur bois naturel pour réaliser de petites décorations

Durée 1h Enfants de 5 à 10 ans

Maximum 5 enfants

Gratuit sur réservations à l’ Office de tourisme de Noël. .

Hôtel de Manville Grand Rue Frédéric Mistral Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

English :

Wooden Christmas decorations workshops: Verte Plume publishers offer creative workshops for children.

