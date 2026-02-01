Ateliers créatifs pour enfants Rue de l’église Mortagne-sur-Gironde
Ateliers créatifs pour enfants Rue de l’église Mortagne-sur-Gironde jeudi 12 février 2026.
Ateliers créatifs pour enfants
Rue de l’église Ancien presbytère à côté de l’église Saint Etienne Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
par enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 14:30:00
fin : 2026-02-21 16:30:00
Date(s) :
2026-02-12 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-25
Ateliers arts plastiques pour les enfants encadrés par Alexandra Morin
.
Rue de l’église Ancien presbytère à côté de l’église Saint Etienne Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 48 78 28 darouma.mortagne@orange.fr
English :
Art workshops for children led by Alexandra Morin
