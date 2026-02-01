Ateliers créatifs pour enfants Rue de l’église Mortagne-sur-Gironde

Ateliers créatifs pour enfants

Rue de l’église Ancien presbytère à côté de l’église Saint Etienne Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

par enfant

Début :

Début : 2026-02-12 14:30:00

fin : 2026-02-21 16:30:00

Date(s) :

2026-02-12 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-25

Ateliers arts plastiques pour les enfants encadrés par Alexandra Morin

Rue de l’église Ancien presbytère à côté de l’église Saint Etienne Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 48 78 28 darouma.mortagne@orange.fr

English :

Art workshops for children led by Alexandra Morin

L’événement Ateliers créatifs pour enfants Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-02-05 par Royan Atlantique