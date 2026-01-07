Ateliers créatifs pour enfants Salle René Deffain Préfailles
Ateliers créatifs pour enfants Salle René Deffain Préfailles mercredi 18 février 2026.
Ateliers créatifs pour enfants
Salle René Deffain 29 Grande Rue Préfailles Loire-Atlantique
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18 17:00:00
2026-02-18
Deviens un véritable p’tit artiste pendant les vacances d’hiver à Préfailles !
Tu aimes bricoler, dessiner, coller, découper et inventer de jolies choses ?
Alors direction le centre-bourg de Préfailles, à la salle René Deffain, cet atelier de loisirs créatifs est fait pour toi et tes copains copines !
Programme
Accueil et installation
Découverte des différents loisirs créatifs
Sélection et choix des matiériaux et supports utilisées
Fabrication de tes chefs-d’œuvres
Partage avec les autres participants de l’atelier
Bon à savoir
Tout le matériel nécesaire est fourni
Possibilité de stationnement gratuit à promixité
Pour les enfants à partir de 6 ans
Pourquoi venir ?
Proximité de la mer
Ambiance conviviale et bienveillance sur place
Un lieu d’échange et de partage
Le petit plus
Ne manque pas ce rendez-vous créatif à Préfailles et viens tester une activité créative remplie de couleurs, d’idées et de bienveillance sur Destination Pornic !
Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles.
Salle René Deffain 29 Grande Rue Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 92 82 vivreaprefailles@hotmail.fr
English :
Become a real artist during the winter vacations in Préfailles!
