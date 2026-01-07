Ateliers créatifs pour enfants Salle René Deffain Préfailles

Ateliers créatifs pour enfants

Salle René Deffain 29 Grande Rue Préfailles Loire-Atlantique

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

2026-02-18

Deviens un véritable p’tit artiste pendant les vacances d’hiver à Préfailles !

Tu aimes bricoler, dessiner, coller, découper et inventer de jolies choses ?

Alors direction le centre-bourg de Préfailles, à la salle René Deffain, cet atelier de loisirs créatifs est fait pour toi et tes copains copines !

Programme

Accueil et installation

Découverte des différents loisirs créatifs

Sélection et choix des matiériaux et supports utilisées

Fabrication de tes chefs-d’œuvres

Partage avec les autres participants de l’atelier

Bon à savoir

Tout le matériel nécesaire est fourni

Possibilité de stationnement gratuit à promixité

Pour les enfants à partir de 6 ans

Pourquoi venir ?

Proximité de la mer

Ambiance conviviale et bienveillance sur place

Un lieu d’échange et de partage

Le petit plus

Ne manque pas ce rendez-vous créatif à Préfailles et viens tester une activité créative remplie de couleurs, d’idées et de bienveillance sur Destination Pornic !

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

Salle René Deffain 29 Grande Rue Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 92 82 vivreaprefailles@hotmail.fr

English :

Become a real artist during the winter vacations in Préfailles!

