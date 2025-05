Ateliers créatifs pour petits et presque grands | Époque 2025 – Caen, 24 mai 2025 07:00, Caen.

Vos enfants sont les bienvenus chez Époque ! Ne ratez la programmation des ateliers que nous avons concocté rien que pour eux.

Laissez vos enfants découvrir

La sérigraphie, une fascinante technique d’impression qui combinant le mot latin seri (soie) et le mot grec graphein (écrire ou dessiner), pour un atelier de création de cartes avec L’Encrage.

Samedi 24 mai, de 14h à 18h. Dimanche 25 mai, de 14h à 18h. Hôtel de ville Jardin de la nature.

Tout public. Durée environ 45 min. En continu. Sur inscription le jour même.

La linogravure avec Joanna Calderwood, venez créer et découper des formes dans du lino pour customiser un vêtement ou autre accessoire en votre possession à l’encre textile.

Samedi 24 et dimanche 25 mai de 10h à 13h. Hôtel de Ville Jardin de la nature. Tout public (découpe seule à partir de 8 ans). En continu.

Pensez à vous munir d’un élément à customiser.

Pénélope, habile tisseuse pour une session couture au jardin avec Silvania Finocchiaro. En attendant le retour d’Ulysse, Pénélope tisse un grand voile. Et si chacun venait l’aider à réaliser son ouvrage ?

Samedi 24 mai et dimanche 25 mai, de 10h à 12h, de 14h à 15h30 et de 16h30 à 18h. Hôtel de Ville Jardin de la nature. Tout public. Durée aléatoire

Paysage de papier avec Tony Durand. A l’aide de ciseaux, de papier et de colle, tu pourras créer ton paysage intérieur au format d’une carte postale, puis l’envoyer à qui tu souhaites !

Dimanche 25 mai à 14h. Hôtel de ville salle d’atelier. Dès 6 ans ou accompagné d’un adulte. Durée environ 1h30. Sur inscription par mail jusqu’au 22 mai à epoque@caen.fr et sur place à la tente information jeunesse à partir du 24 mai, 10h.

2 Impasse Duc Rollon

Caen 14000 Calvados Normandie epoque@caen.fr

English : Ateliers créatifs pour petits et presque grands | Époque 2025

Your children are welcome at Époque! Don’t miss the program of workshops we’ve put together just for them.

Let your kids discover

Screen printing, a fascinating printing technique combining the Latin word seri (silk) and the Greek word graphein (to write or draw), for a card-making workshop with L?Encrage.

Saturday, May 24, 2pm to 6pm. Sunday, May 25, 2pm to 6pm. Hôtel de ville Jardin de la nature.

Open to all. Duration: approx. 45 min. Continuous. Same-day registration required.

Linocut with Joanna Calderwood, come and create and cut shapes in lino to customize a garment or other accessory in your possession with textile ink.

Saturday, May 24 and Sunday, May 25, 10 a.m.-1 p.m. Hôtel de Ville ? Nature garden. Open to all (cutting only from age 8). Continuous.

Remember to bring an element to customize.

Penelope, skillful weaver for a sewing session in the garden with Silvania Finocchiaro. Waiting for Ulysses to return, Penelope weaves a large sail. What if everyone came along to help her weave?

Saturday May 24 and Sunday May 25, 10am to 12pm, 2pm to 3:30pm and 4:30pm to 6pm. Town Hall ? Nature garden. Open to all. Duration: random

Paper landscape with Tony Durand. With scissors, paper and glue, you can create your own postcard-sized inner landscape, then send it to whomever you like!

Sunday, May 25, 2pm. Hôtel de ville ? salle d?atelier. Ages 6 and up or accompanied by an adult. Duration: approx. 1h30. Registration by e-mail until May 22 at epoque@caen.fr and on site at the youth information tent from May 24, 10am.

German : Ateliers créatifs pour petits et presque grands | Époque 2025

Ihre Kinder sind bei Époque herzlich willkommen! Verpassen Sie nicht das Programm der Workshops, die wir nur für sie zusammengestellt haben.

Lassen Sie Ihre Kinder entdecken

Siebdruck, eine faszinierende Drucktechnik, die das lateinische Wort seri (Seide) und das griechische Wort graphein (schreiben oder zeichnen) kombiniert, für einen Workshop zur Kartengestaltung mit L?Encrage.

Samstag, 24. Mai, von 14:00 bis 18:00 Uhr. Sonntag, 25. Mai, von 14 bis 18 Uhr. Rathaus Garten der Natur.

Für alle Altersgruppen. Dauer: ca. 45 min. Durchgehend. Nach Anmeldung am selben Tag.

Linolschnitt mit Joanna Calderwood. Kreieren und schneiden Sie Formen aus Linolschnitt, um ein Kleidungsstück oder ein anderes Accessoire aus Ihrem Besitz mit Textiltinte zu individualisieren.

Samstag, 24. und Sonntag, 25. Mai, 10:00 bis 13:00 Uhr. Rathaus der Stadt ? Garten der Natur. Für alle Altersgruppen (Einzelschneiden ab 8 Jahren). Durchgehend.

Denken Sie daran, ein Element zum Anpassen mitzubringen.

Penelope, eine geschickte Weberin für eine Nähsession im Garten mit Silvania Finocchiaro. In Erwartung der Rückkehr von Odysseus webt Penelope einen großen Schleier. Wie wäre es, wenn alle kommen und ihr bei der Herstellung ihres Werkes helfen?

Samstag, 24. Mai, und Sonntag, 25. Mai, von 10 bis 12 Uhr, von 14 bis 15.30 Uhr und von 16.30 bis 18 Uhr. Rathaus der Stadt ? Garten der Natur. Für alle Altersgruppen. Dauer: zufällig

Papierlandschaft mit Tony Durand. Mit Hilfe von Schere, Papier und Klebstoff kannst du deine innere Landschaft im Postkartenformat gestalten und sie dann verschicken, an wen du willst!

Sonntag, den 25. Mai um 14 Uhr. Rathaus ? Saal des Ateliers. Ab 6 Jahren oder in Begleitung eines Erwachsenen. Dauer: ca. 1,5 Stunden. Nach Anmeldung per E-Mail bis zum 22. Mai an epoque@caen.fr und vor Ort im Jugendinformationszelt ab dem 24. Mai, 10 Uhr.

Italiano :

I vostri bambini sono i benvenuti all’Époque! Non perdetevi il programma di laboratori che abbiamo preparato per loro.

Lasciate che i vostri bambini scoprano:

La serigrafia, un’affascinante tecnica di stampa che unisce la parola latina seri (seta) e la parola greca graphein (scrivere o disegnare), per un laboratorio di creazione di cartoline con L’Encrage.

Sabato 24 maggio, dalle 14.00 alle 18.00. Domenica 25 maggio, dalle 14.00 alle 18.00. Hôtel de ville Jardin de la nature.

Aperto al pubblico. Durata: circa 45 minuti. Continua. Iscrizione obbligatoria il giorno stesso.

Linocut con Joanna Calderwood, venite a creare e ritagliare forme in lino per personalizzare un indumento o un altro accessorio di vostra proprietà utilizzando l’inchiostro tessile.

Sabato 24 e domenica 25 maggio dalle 10.00 alle 13.00. Municipio? Giardino naturale. Aperto al pubblico (taglio solo a partire dagli 8 anni). Continua.

Non dimenticate di portare un pezzo da personalizzare.

Penelope, abile tessitrice, per una sessione di cucito in giardino con Silvania Finocchiaro. In attesa del ritorno di Ulisse, Penelope tesse una grande vela. E se tutti venissero ad aiutarla a realizzarla?

Sabato 24 maggio e domenica 25 maggio, ore 10.00-12.00, 14.00-15.30 e 16.30-18.00. Municipio? Giardino naturale. Aperto a tutti. Durata: casuale

Paesaggio di carta con Tony Durand. Utilizzando forbici, carta e colla, potrete creare il vostro paesaggio interiore a misura di cartolina e poi inviarlo a chi volete!

Domenica 25 maggio alle 14.00. Municipio? Sala dei laboratori. Per bambini dai 6 anni in su o accompagnati da un adulto. Durata: circa 1 ora. Iscrizioni via e-mail fino al 22 maggio all’indirizzo epoque@caen.fr e in loco presso la tenda informativa per i giovani a partire dal 24 maggio, ore 10.00.

Espanol :

Los niños son bienvenidos en Époque No se pierda el programa de talleres que hemos preparado especialmente para ellos.

Deje que sus hijos descubran

La serigrafía, una técnica de impresión fascinante que combina la palabra latina seri (seda) y la palabra griega graphein (escribir o dibujar), en un taller de creación de tarjetas con L’Encrage.

Sábado 24 de mayo, de 14:00 a 18:00 h. Domingo 25 de mayo, de 14:00 a 18:00 h. Hôtel de ville Jardin de la nature.

Abierto al público en general. Duración: 45 minutos aproximadamente. Continuo. Inscripción obligatoria el mismo día.

Linograbado con Joanna Calderwood, venga a crear y recortar formas en linóleo para personalizar una prenda u otro accesorio de su propiedad utilizando tinta textil.

Sábado 24 y domingo 25 de mayo de 10.00 a 13.00 h. Ayuntamiento ? Jardín natural. Abierto al público en general (sólo recortables a partir de 8 años). Continuo.

No olvides traer una pieza para personalizar.

Penélope, hábil tejedora, en una sesión de costura en el jardín con Silvania Finocchiaro. Esperando el regreso de Ulises, Penélope teje una gran vela. ¿Y si todo el mundo la ayudara a confeccionarla?

Sábado 24 de mayo y domingo 25 de mayo, de 10.00 a 12.00 h, de 14.00 a 15.30 h y de 16.30 a 18.00 h. Ayuntamiento ? Jardín natural. Abierto a todos. Duración: aleatoria

Paisaje de papel con Tony Durand. Con tijeras, papel y pegamento, podrás crear tu propio paisaje interior del tamaño de una postal, ¡y luego enviárselo a quien quieras!

Domingo 25 de mayo a las 14.00 h. Sala de talleres del Ayuntamiento. Para niños a partir de 6 años o acompañados de un adulto. Duración: 1 hora y media aproximadamente. Inscripciones por correo electrónico hasta el 22 de mayo en epoque@caen.fr e in situ en la carpa de información juvenil a partir del 24 de mayo, a las 10.00 horas.

