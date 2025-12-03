Ateliers créatifs pour tous Rue Hyacinthe Cheval Guingamp

Ateliers créatifs pour tous

Rue Hyacinthe Cheval Centre Ti Menoz Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-03 14:00:00

fin : 2025-12-03 16:00:00

2025-12-03

Atelier créatif avec la plasticienne Laurence Maillard de la Compagnie Les Fées Railleuses. Venez réaliser en famille des petits personnages en fil de fer, qui viendront égayer votre sapin ou vos fenêtres pour Noël. Adultes et familles, enfants à partir de 7 ans. .

Rue Hyacinthe Cheval Centre Ti Menoz Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 98 01 70

