Ateliers créatifs Salle Henri Picoron Puyravault
Ateliers créatifs Salle Henri Picoron Puyravault mercredi 21 janvier 2026.
Ateliers créatifs
Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 14:00:00
fin : 2026-02-04 17:00:00
Date(s) :
2026-01-21 2026-02-04
Ateliers créatifs
Maïté vous aide à réaliser des créations autour et à partir d’éléments de la nature.
A partir de 5 ans jusqu’à 10 ans accompagné par un adulte
Sur inscription .
Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Creative Workshops
L’événement Ateliers créatifs Puyravault a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud