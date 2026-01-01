Ateliers créatifs Salle Henri Picoron Puyravault

Ateliers créatifs

Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault Vendée

Début : 2026-01-21 14:00:00

fin : 2026-02-04 17:00:00

2026-01-21 2026-02-04

Ateliers créatifs

Maïté vous aide à réaliser des créations autour et à partir d’éléments de la nature.

A partir de 5 ans jusqu’à 10 ans accompagné par un adulte

Sur inscription .

Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr

Creative Workshops

