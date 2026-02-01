Ateliers créatifs réalisation d’un tablier et d’une tôque de cuisinier Saint-Pierre-Langers
Ateliers créatifs réalisation d’un tablier et d’une tôque de cuisinier Saint-Pierre-Langers mercredi 18 février 2026.
11 Route de la Haye Saint-Pierre-Langers Manche
Début : 2026-02-18 10:30:00
fin : 2026-02-18 12:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Viens réaliser ton tablier et ta tôque en la customisant avec de la peinture.
Deviens un vrais chef cuistot ! .
11 Route de la Haye Saint-Pierre-Langers 50530 Manche Normandie +33 6 11 16 45 21 emilie_tranain@hotmail.com
