ATELIERS CRÉATIFS Rousses

ATELIERS CRÉATIFS Rousses lundi 14 juillet 2025.

ATELIERS CRÉATIFS

Cour de l’Ecole Rousses Lozère

Tarif : 4 – 4 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14

fin : 2025-08-11

Date(s) :

2025-07-14 2025-07-16 2025-07-21 2025-07-23 2025-07-28 2025-07-30 2025-08-04 2025-08-06 2025-08-11 2025-08-13 2025-08-18 2025-08-20 2025-08-25 2025-08-27

Lysianne Herail propose des ateliers créatifs (peinture, décor de cartes…) ouverts à tous, les lundis et mercredis après-midi à la bibliothèque (cour de l’école). S’inscrire auprès de Lysianne 0615738466. Participation de 5 euros.

Lysianne Herail propose des ateliers créatifs (peinture, décor de cartes…) ouverts à tous, les lundis et mercredis après-midi à la bibliothèque (cour de l’école).

S’inscrire auprès de Lysianne 0615738466

Participation de 5 euros. .

Cour de l’Ecole Rousses 48400 Lozère Occitanie +33 6 15 73 84 66

English :

Lysianne Herail offers creative workshops (painting, card decorating, etc.) open to all, on Monday and Wednesday afternoons in the library (school courtyard). Register with Lysianne 0615738466. Participation fee: 5 euros.

German :

Lysianne Herail bietet montags und mittwochs nachmittags in der Bibliothek (Schulhof) kreative Workshops (Malen, Karten dekorieren usw.) an, die für alle offen sind. Melden Sie sich bei Lysianne an: 0615738466. Kostenbeitrag: 5 Euro.

Italiano :

Lysianne Herail propone laboratori creativi (pittura, decorazione di carte, ecc.) aperti a tutti, il lunedì e il mercoledì pomeriggio in biblioteca (cortile della scuola). Iscriversi presso Lysianne 0615738466. Costo: 5 euro.

Espanol :

Lysianne Herail ofrece talleres creativos (pintura, decoración de tarjetas, etc.) abiertos a todos, los lunes y miércoles por la tarde en la biblioteca (patio del colegio). Inscríbase con Lysianne 0615738466. Coste: 5 euros.

L’événement ATELIERS CRÉATIFS Rousses a été mis à jour le 2025-07-11 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes