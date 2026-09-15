Ateliers créatifs Hobbies et compagnie Royan

Informations pratiques

Royan

Ateliers créatifs

Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

par heure

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-01

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-01

Chaque mercredi, jeudi et samedi, laissez parler votre créativité.

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Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 54 69 07 contact@hobbiesetcompagnie.com

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English :

Every Wednesday, Thursday, and Saturday, let your creativity run wild.

L’événement Ateliers créatifs Royan a été mis à jour le 2026-09-04 par Mairie de Royan