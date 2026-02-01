Ateliers créatifs Galerie d’Art l’Espérance Saint-Gengoux-le-National

Ateliers créatifs

Galerie d’Art l’Espérance 19 rue de l’Espérance Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Début : 2026-02-12 14:00:00

fin : 2026-02-17 17:30:00

2026-02-12 2026-02-13 2026-02-17 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21

Ateliers créatifs pour les enfants de 5 à 15 ans pendant les vacances scolaires de février. Thème: Collage, Peinture et Récup’art.

Inscription obligatoire avant le 5 février (atelier limité à 10 enfants maximum).

Le 12/02 pour les 8 à 12 ans, le 13/02 pour les 12 à 15 ans et le 17/02 pour les 5 à 8 ans avec Edwina DOYLE.

Les 19 et 20/02 pour les 8 à 12 ans avec Elsa GURRIERI.

Après chaque atelier un goûter sera offert aux enfants de 16h30 à 17h30.

Le samedi 21 février expositions et récupérations des œuvres de 10h à 12h. .

Galerie d’Art l’Espérance 19 rue de l’Espérance Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 58 88 90 baladeetpatrimoine71@gmail.com

