Ateliers créatifs Saint-Jean-et-Saint-Paul

Initiation à calligraphie et à l’enluminure. A l’ombre d’un arbre au chant des oiseaux,ou à la fraîcheur d’une salle voûtée médiévale.

Apprenez-en plus sur l’histoire de l’enluminure et initiez-vous, avec vos enfants, à cet art le temps d’un après-midi dans le fort de Saint-Jean-d’Alcas. Laissez libre cours à votre créativité en utilisant calames, pinceaux, feuilles d’or et toute la palette de couleurs à votre disposition, afin de créer la lettrine de vos rêves !

Rendez-vous au point accueil à 14h30

Durée entre 2h et 2h30.

A partir de 6 ans. L’atelier s’adresse avant tout aux enfants, mais les parents peuvent également participer à l’initiation. Matériel fourni (encre, pinceaux, calame, feuilles…)

==> RESERVEZ VOTRE ATELIER ENLUMINURE 6 .

Saint-Jean-et-Saint-Paul 12250 Aveyron Occitanie

English :

Initiation to calligraphy and illumination. In the shade of a tree with birdsong, or in the cool of a medieval vaulted room.

German :

Einführung in die Kalligraphie und Buchmalerei. Im Schatten eines Baumes, beim Gesang der Vögel oder in der Kühle eines mittelalterlichen Gewölbesaals.

Italiano :

Introduzione alla calligrafia e alla miniatura. All’ombra di un albero, al suono del canto degli uccelli o al fresco di una stanza medievale a volta.

Espanol :

Introducción a la caligrafía y la iluminación. A la sombra de un árbol, al son del canto de los pájaros, o al fresco de una sala abovedada medieval.

