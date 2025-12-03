Ateliers créatifs Saint-Pierre-Langers

Ateliers créatifs

11 Route de la Haye Saint-Pierre-Langers Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-03

fin : 2025-12-20

Ateliers créatifs en attendant Noël.

Viens poussez la porte de mon chalet et explorer ta créativité dans une ambiance cocooning pas plus de 5 enfants maximum et bienveillante.

N’hésite pas à réserver ta place au 06.11.16.45.21

Emilie Renard

les mercredis et samedis

Horaires de 10h30 à 12h et de 14h à 15h30 .

11 Route de la Haye Saint-Pierre-Langers 50530 Manche Normandie +33 6 11 16 45 21 emilie_tranain@hotmail.com

