Ateliers créatifs

Place Saint-Martin Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-25

Le Salon du Poème de Saint-Valery-sur-Somme vous invite cette année à participer à la création d’une œuvre collective L’envol des oiseaux .

Cette œuvre collective L’envol des oiseaux sera composée d’oiseaux colorés en papier et de tricot !

Petits et grands sont les bienvenus pour venir créer des oiseaux avec les bénévoles du Salon du Poème, et découvrir différentes techniques de dessin, de collage.

Place Saint-Martin Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 27 92 tourisme@ca-baiedesomme.fr

English :

This year, the Salon du Poème de Saint-Valery-sur-Somme invites you to take part in the creation of a collective work entitled L’envol des oiseaux ( The Flight of the Birds ).

This collective work L?envol des oiseaux will be made up of: colorful paper birds and knitting!

Young and old alike are welcome to come and create birds with the volunteers from the Salon du Poème, and discover different drawing and collage techniques.

