Ateliers créatifs spécial Halloween ! Douce lueur Saint-Vincent-de-Tyrosse

Viens t’amuser et créer ta propre bougie d’Halloween !
Au programme
– modelage rigolo ou effrayant avec de la pâte autodurcissante fabrique la décoration pour ta bougie. Crée ton petit fantôme, ta citrouille, ou ton monstre préféré, qui servira de support.
– fabrication de bougie transforme en suite ta création en une bougie unique à emporter chez toi.
Sur inscription, merci de me contacter pour toute réservation au 06.68.22.51.86 .
English : Ateliers créatifs spécial Halloween !
Come and have fun creating your own Halloween candle!
German :
Komm und hab Spaß und gestalte deine eigene Halloween-Kerze!
Italiano :
Venite a divertirvi a creare la vostra candela di Halloween!
Espanol : Ateliers créatifs spécial Halloween !
¡Ven y diviértete creando tu propia vela de Halloween!
