Ateliers créatifs spécial Halloween ! Douce lueur Saint-Vincent-de-Tyrosse

Douce lueur 4 rue hitard Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Viens t’amuser et créer ta propre bougie d’Halloween !

Au programme

– modelage rigolo ou effrayant avec de la pâte autodurcissante fabrique la décoration pour ta bougie. Crée ton petit fantôme, ta citrouille, ou ton monstre préféré, qui servira de support.

– fabrication de bougie transforme en suite ta création en une bougie unique à emporter chez toi.

Sur inscription, merci de me contacter pour toute réservation au 06.68.22.51.86 .

Douce lueur 4 rue hitard Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 22 51 86 contact.doucelueur@gmail.com

English : Ateliers créatifs spécial Halloween !

Come and have fun creating your own Halloween candle!

German :

Komm und hab Spaß und gestalte deine eigene Halloween-Kerze!

Italiano :

Venite a divertirvi a creare la vostra candela di Halloween!

Espanol : Ateliers créatifs spécial Halloween !

¡Ven y diviértete creando tu propia vela de Halloween!

