Ateliers créatifs Vacances carnaval Place Jacques Faizant Saint-Claude

ANIMATIONS

Mercredis 11 & 18 février

Le Monde des Automates vous propose deux animations inédites sur le thème du carnaval

ATELIERS CRÉATIFS

Mercredi 11 février • 14h, 15h & 16h

Fabrication de masques.

Mercredi 18 février • 14h, 15h & 16h

Fabrication de couronnes de carnaval.

Avec Corinne CLERC, animatrice de l’Espace Mosaïque

Sur inscription, 3 créneaux horaires (durée 1h).

8 enfants maximum par créneau.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Ces animations sont ouvertes à tous, de 3 à 8 ans, au tarif unique de 3 €.

À noter qu’un goûter sera offert à l’issue de chaque séance d’animation.

Un monde merveilleux et animé pour petits et grands.

Une collection de plus de 90 automates en mouvement à découvrir dans une trentaine de tableaux. Personnages inspirés des Fables de Jean de La Fontaine, scènes de la vie quotidienne… Venez passer un moment magique empreint de nostalgie.

Nous vous réservons notre meilleur accueil avec une ouverture toute l’année, une dépose aisée sur la place J. Faizant, la proximité des commerces et une aire de jeux pour les enfants à 50 mètres.

HORAIRES D’OUVERTURE

Période scolaire

Ouvert du mardi au samedi, de 14h à 17h

Fermé les lundis et dimanches

Vacances scolaires (toutes zones confondues)

Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h

Fermé les lundis et dimanches

Fermé le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Place Jacques Faizant 39200 SAINT-CLAUDE

TARIFS

• Plein tarif adulte 4,50 €

• Enfant (de 6 à 16 ans) 3 €

• Groupes scolaires 2 €

• Tarif réduit (étudiants, personnes âgées de plus de 65 ans, personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi, groupe de plus de 10 personnes, sur présentation d’un billet du jour de l’Exposition Pipes et Diamants) 3,50 €

• Gratuit moins de 6 ans, 3ème enfant, accompagnateur et conducteur d’autocar des groupes de plus de 25 personnes.

Sur présentation d’un billet d’entrée de l’Exposition Pipes et Diamants, le tarif réduit sera accordé pour les individuels.

Règlements acceptés sur place espèces, chèque, CB

Renseignements

Tél. 03 84 41 42 38

Mail mondedesautomates@mairie-saint-claude.fr

www.saint-claude.fr .

Place Jacques Faizant Monde des Automates Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 42 38 accueil.automates@mairie-saint-claude.fr

