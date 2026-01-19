Ateliers créatifs Vacances carnaval Place Jacques Faizant Saint-Claude
Ateliers créatifs Vacances carnaval Place Jacques Faizant Saint-Claude mercredi 11 février 2026.
Ateliers créatifs Vacances carnaval
Place Jacques Faizant Monde des Automates Saint-Claude Jura
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-18 17:00:00
2026-02-11
ANIMATIONS
Mercredis 11 & 18 février
Le Monde des Automates vous propose deux animations inédites sur le thème du carnaval
ATELIERS CRÉATIFS
Mercredi 11 février • 14h, 15h & 16h
Fabrication de masques.
Mercredi 18 février • 14h, 15h & 16h
Fabrication de couronnes de carnaval.
Avec Corinne CLERC, animatrice de l’Espace Mosaïque
Sur inscription, 3 créneaux horaires (durée 1h).
8 enfants maximum par créneau.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Ces animations sont ouvertes à tous, de 3 à 8 ans, au tarif unique de 3 €.
À noter qu’un goûter sera offert à l’issue de chaque séance d’animation.
Un monde merveilleux et animé pour petits et grands.
Une collection de plus de 90 automates en mouvement à découvrir dans une trentaine de tableaux. Personnages inspirés des Fables de Jean de La Fontaine, scènes de la vie quotidienne… Venez passer un moment magique empreint de nostalgie.
Nous vous réservons notre meilleur accueil avec une ouverture toute l’année, une dépose aisée sur la place J. Faizant, la proximité des commerces et une aire de jeux pour les enfants à 50 mètres.
HORAIRES D’OUVERTURE
Période scolaire
Ouvert du mardi au samedi, de 14h à 17h
Fermé les lundis et dimanches
Vacances scolaires (toutes zones confondues)
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h
Fermé les lundis et dimanches
Fermé le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
Place Jacques Faizant 39200 SAINT-CLAUDE
TARIFS
• Plein tarif adulte 4,50 €
• Enfant (de 6 à 16 ans) 3 €
• Groupes scolaires 2 €
• Tarif réduit (étudiants, personnes âgées de plus de 65 ans, personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi, groupe de plus de 10 personnes, sur présentation d’un billet du jour de l’Exposition Pipes et Diamants) 3,50 €
• Gratuit moins de 6 ans, 3ème enfant, accompagnateur et conducteur d’autocar des groupes de plus de 25 personnes.
Sur présentation d’un billet d’entrée de l’Exposition Pipes et Diamants, le tarif réduit sera accordé pour les individuels.
Règlements acceptés sur place espèces, chèque, CB
Renseignements
Tél. 03 84 41 42 38
Mail mondedesautomates@mairie-saint-claude.fr
www.saint-claude.fr .
+33 3 84 41 42 38 accueil.automates@mairie-saint-claude.fr
