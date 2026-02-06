Ateliers créatifs Vacances carnaval Place Jacques Faizant Saint-Claude
Le Monde des Automates vous propose une animation inédite sur le thème du carnaval.
Mercredi 18 février • 14h, 15h & 16h
Fabrication de couronnes de carnaval.
Avec Corinne CLERC, animatrice de l’Espace Mosaïque
Sur inscription, 3 créneaux horaires (durée 1h).
8 enfants maximum par créneau.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Ces animations sont ouvertes à tous, de 3 à 8 ans, au tarif unique de 3 €.
À noter qu’un goûter sera offert à l’issue de chaque séance d’animation. .
Place Jacques Faizant Monde des Automates Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 42 38 accueil.automates@mairie-saint-claude.fr
