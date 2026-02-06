Ateliers créatifs Vacances carnaval Place Jacques Faizant Saint-Claude

Ateliers créatifs Vacances carnaval

Place Jacques Faizant Monde des Automates Saint-Claude Jura

Le Monde des Automates vous propose une animation inédite sur le thème du carnaval.

Mercredi 18 février • 14h, 15h & 16h

Fabrication de couronnes de carnaval.

Avec Corinne CLERC, animatrice de l’Espace Mosaïque

Sur inscription, 3 créneaux horaires (durée 1h).

8 enfants maximum par créneau.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Ces animations sont ouvertes à tous, de 3 à 8 ans, au tarif unique de 3 €.

À noter qu’un goûter sera offert à l’issue de chaque séance d’animation. .

