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AGENDA · Clohars-Carnoët

Ateliers créatifs Vannerie, gravure, cyanotype L’INSTANT T Clohars-Carnoët

lundi 24 août 2026 · L'INSTANT T · Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
L'INSTANT T
Adresse
22 RUE DES GRANDS SABLES
Ville
29360 Clohars-Carnoët
Département
Finistère
Tarif

Clohars-Carnoët

Ateliers créatifs Vannerie, gravure, cyanotype

L’INSTANT T 22 RUE DES GRANDS SABLES Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 15:00:00
fin : 2026-08-24 17:00:00

Date(s) :
2026-08-24

Viens passer un moment rien que pour toi autour de la vannerie, la gravure ou le cyanotype dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Ouvert à toutes et tous ! Tous les lundis de juillet et août.
L’atelier est animé par Laura, le matériel est fourni. 8 participants maximum.

20€ prix solidaire.
30€
1 consommation de courtoisie est bienvenue.

Infos/inscriptions 06.58.90.66.69 ou pluchard.l@gmail.com

Au plaisir de t’accueillir !   .

L’INSTANT T 22 RUE DES GRANDS SABLES Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 58 90 66 69 

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English :

L’événement Ateliers créatifs Vannerie, gravure, cyanotype Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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