Ateliers créatifs végétaux

Espace de Coworking Okowork Charolles Charolles Saône-et-Loire

Tarif : 40 – 40 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-04-18

• Nouveau a Charolles!

Les premiers ateliers organisés et reçus par Labo Bouture

Je voulais un moyen de vous proposer des ateliers créatifs tout au long de l’année en plus de ceux qui sont déjà organisés dans vos cafés et lieux favoris !

Mais sans boutique impossible de vous recevoir de mon côté a des dates régulières.

Et soudain m’est apparue la solution. Il me fallait juste un endroit pour vous accueillir

Grâce a okowork.charolles cela est maintenant possible !

La location de cet espace me permettra de vous proposer des dates régulières dans l’année pour des ateliers à thèmes de tout type et pour toutes les fêtes de l’année aussi au sein du Charolais !

+ De dates + de choix + de moments conviviaux autour des fleurs et des plantes

Et on commence avec 2 dates inédites pour des ateliers végétaux!

• Atelier Kokedama, Samedi 18 Avril

• Atelier Terrarium, Samedi 12 Juin

Le temps de vous organiser et de venir même a plusieurs ?? Merci a Okowork pour sa disponibilité !

Réservation en ligne directement sur www.labobouture.com

Attention les places sont limitées!

J’espère vous y voir nombreux .

Espace de Coworking Okowork Charolles Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 30 71 96 labobouture@outlook.fr

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English : Ateliers créatifs végétaux

L’événement Ateliers créatifs végétaux Charolles a été mis à jour le 2026-03-16 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III