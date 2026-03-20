Ateliers créatifs végétaux Charolles
Ateliers créatifs végétaux Charolles samedi 18 avril 2026.
Ateliers créatifs végétaux
Espace de Coworking Okowork Charolles Charolles Saône-et-Loire
Tarif : 40 – 40 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-04-18
• Nouveau a Charolles!
Les premiers ateliers organisés et reçus par Labo Bouture
Je voulais un moyen de vous proposer des ateliers créatifs tout au long de l’année en plus de ceux qui sont déjà organisés dans vos cafés et lieux favoris !
Mais sans boutique impossible de vous recevoir de mon côté a des dates régulières.
Et soudain m’est apparue la solution. Il me fallait juste un endroit pour vous accueillir
Grâce a okowork.charolles cela est maintenant possible !
La location de cet espace me permettra de vous proposer des dates régulières dans l’année pour des ateliers à thèmes de tout type et pour toutes les fêtes de l’année aussi au sein du Charolais !
+ De dates + de choix + de moments conviviaux autour des fleurs et des plantes
Et on commence avec 2 dates inédites pour des ateliers végétaux!
• Atelier Kokedama, Samedi 18 Avril
• Atelier Terrarium, Samedi 12 Juin
Le temps de vous organiser et de venir même a plusieurs ?? Merci a Okowork pour sa disponibilité !
Réservation en ligne directement sur www.labobouture.com
Attention les places sont limitées!
J’espère vous y voir nombreux .
Espace de Coworking Okowork Charolles Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 30 71 96 labobouture@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
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L’événement Ateliers créatifs végétaux Charolles a été mis à jour le 2026-03-16 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III