Ateliers créatifs Vittefleur

Ateliers créatifs Vittefleur jeudi 24 juillet 2025.

Ateliers créatifs

Vittefleur Seine-Maritime

Tarif : 25€

Date : jeudi 24 juillet 2025

Début : 2025-07-24 14:00:00

fin : 2025-07-24

Date(s) :

2025-07-24

Le rendez- vous déco de ce jour Atelier porte-savon ou vide-poche, moulage et pochoir

A 10h00 au Grenier d’Angèle 32 Grande rue Vittefleur

25€ tout le matériel est fourni. Sur inscription

Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 65 35 92

English : Ateliers créatifs

Today’s decorating event: Soap dish, molding and stencil workshop

10:00 am at Grenier d’Angèle 32 Grande rue Vittefleur

25? all materials provided. Registration required

German :

Der heutige Deko-Termin Atelier Seifenschale oder Taschenleerer, Gießen und Schablonieren

Um 10:00 Uhr im Grenier d’Angèle 32 Grande rue Vittefleur

25? Das gesamte Material wird gestellt. Auf Anmeldung

Italiano :

L’evento di decorazione di oggi: Laboratorio di portasapone, modellatura e stencil

Alle ore 10.00 presso Grenier d’Angèle 32 Grande rue Vittefleur

25? tutti i materiali sono forniti. Iscrizione obbligatoria

Espanol :

Evento de decoración de hoy: Taller de jabonera, moldeado y estarcido

A las 10 h en Grenier d’Angèle 32 Grande rue Vittefleur

25? todo el material incluido. Inscripción obligatoria

L’événement Ateliers créatifs Vittefleur a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre