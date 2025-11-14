Ateliers création album photos numérique Ussel

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

22 Rue de la Civadière Ussel Corrèze

2025-11-14
2025-11-21

L’EVS Civadière vous propose des ateliers Album photos numérique animés par Loïck Costa, conseiller numérique.
Public adultes et sur inscriptions   .

+33 5 55 72 25 53  evs.lacivadiere@ussel19.fr

