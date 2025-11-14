Ateliers création album photos numérique Ussel
22 Rue de la Civadière Ussel Corrèze
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-21
2025-11-14 2025-11-21
L’EVS Civadière vous propose des ateliers Album photos numérique animés par Loïck Costa, conseiller numérique.
Public adultes et sur inscriptions .
22 Rue de la Civadière Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 25 53 evs.lacivadiere@ussel19.fr
