ATELIERS CRÉATION DE TAMBOUR CHAMANIQUE Bel-Air-Val-d’Ance

ATELIERS CRÉATION DE TAMBOUR CHAMANIQUE

189 route de Verrières Bel-Air-Val-d’Ance Lozère

Tarif : 395 – 395 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-21 2026-06-20 2026-09-19 2026-10-24 2026-11-14 2026-12-19

Atelier création de tambour chamanique durant un week-end, animée

par Geoffrey.

Que ce soit la peau, le cadre, ces ingrédients sont préparés en conscience…

Nous passerons le week-end en mode clan. Nous nous préparons personnellement à l’aide de voyages chamaniques en quête de vision de

ce que sera notre tambour.

Nous réaliserons notre tambour le samedi après-midi après avoir pris soin le matin de préparer notre mailloche, le dimanche sera consacré au réveil de notre tambour.

Vous repartirez avec celui-ci prêts à vous accompagner.

Vous serez logés et restaurés sur place du lieu du stage.

Réservation obligatoire. .

189 route de Verrières Bel-Air-Val-d’Ance 48600 Lozère Occitanie +33 6 89 41 25 29 chantal.duboisv@gmail.com

English :

Weekend shamanic drum-making workshop, led by

by Geoffrey.

We’ll make our drum on Saturday afternoon, after preparing our mallet, and Sunday will be devoted to awakening our drum.

You’ll leave with it ready to accompany you.

Accommodation and meals will be provided on site.

Reservations required.

