Ateliers creusage de citrouilles et maquillages Halloween au Zoo du Reynou Parc Zoo du Reynou Le Vigen

Parc Zoo du Reynou Domaine du Reynou Le Vigen Haute-Vienne

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-31 12:00:00

2025-10-25

Le Parc Zoo du Reynou propose aux enfants deux animations spéciales Halloween. Le matin, de 10h à 12h, place à la créativité avec un atelier de creusage de citrouilles encadré par les soigneurs. Chaque enfant repart avec sa citrouille ou peut l’offrir aux animaux du parc. L’après-midi, de 13h30 à 16h30, un stand maquillage attend petits et grands pour des transformations effrayantes ou féeriques aux couleurs d’Halloween vampires, sorciers, fées ou animaux fantastiques. Activités accessibles avec un billet d’entrée au zoo et sur réservation. .

Parc Zoo du Reynou Domaine du Reynou Le Vigen 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 40 00 contact@parczooreynou.com

