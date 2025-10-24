ATELIERS CRIC CRAC POUR LES ENFANTS DE 7 À 12 ANS Sète

26, quai Aspirant Herber Sète Hérault

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-31

2025-10-24 2025-10-31 2025-12-26 2026-01-02

Durant ces visites-ateliers, transformons ces petits riens en danse, en gestes dessinés ou en empreintes colorées !

Yvonne Rainer est une artiste et une chorégraphe elle aime observer nos petits gestes de tous les jours, et nous invite à porter notre attention sur ce qui passe souvent inaperçu…Et si nous apprenions à regarder ce que personne ne regarde ? Comment bougent les joueurs de foot sur le banc de touche ? Quels sont les gestes de quelqu'un qui s'installe dans un canapé après une longue journée ? Et les mouvements d'une personne qui portent un sac de courses bien rempli ?Durant ces visites-ateliers, transformons ces petits riens en danse, en gestes dessinés ou en empreintes colorées !Gratuit sur inscription par téléphone au 04 67 74 94 37 ou par courriel inscription.crac@laregion.fr

English :

During these workshop-visits, let’s transform these little nothings into dance, drawn gestures or colourful prints!

German :

Während dieser Besichtigungen und Workshops können wir diese kleinen Dinge in Tänze, gezeichnete Gesten oder bunte Fußabdrücke verwandeln!

Italiano :

Durante le visite guidate e i laboratori, trasformeremo queste piccole cose in danza, disegni e stampe colorate!

Espanol :

Durante estas visitas guiadas y talleres, transformaremos estas pequeñas cosas en danza, dibujos y coloridos grabados

