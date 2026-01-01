Ateliers Crochet Chemin du Jas Vieux Carry-le-Rouet

Ateliers Crochet

Mercredi 28 janvier 2026 de 16h à 17h30.

Mercredi 4 février 2026 de 16h à 17h30.

Mercredi 25 février 2026 de 16h à 17h30.

Mercredi 4 mars 2026 de 16h à 17h30.

Mercredi 25 mars 2026 de 16h à 17h30.

Mercredi 1er avril 2026 de 16h à 17h30.

Mercredi 29 avril 2026 de 16h à 17h30.

Mercredi 6 mai 2026 de 16h à 17h30.

Mercredi 27 mai 2026 de 16h à 17h30.

Mercredi 3 juin 2026 de 16h à 17h30.

Mercredi 24 juin 2026 de 16h à 17h30.

Mercredi 2 septembre 2026 de 16h à 17h30.

Mercredi 30 septembre 2026 de 16h à 17h30.

Mercredi 7 octobre 2026 de 16h à 17h30.

Mercredi 28 octobre 2026 de 16h à 17h30.

Vacances scolaires.

Mercredi 4 novembre 2026 de 16h à 17h30.

Mercredi 25 novembre 2026 de 16h à 17h30.

Mercredi 2 décembre 2026 de 16h à 17h30. Chemin du Jas Vieux Bibliothèque municipale Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Initiez vos enfants à l’art du crochet à Carry-le-Rouet ! Nos ateliers locaux leur feront découvrir la mode de façon ludique et créative. Un divertissement idéal ! sur inscriptionFamilles

Plus globalement, la technique du crochet est considérée comme de l’artisanat ; c’est une passion qui n’a pas d’âge !

Les jeunes générations en sont fans à travers des nouvelles pratiques.

Si le crochet était un peu tombé en désuétude, il est de nouveau à la mode et ses applications sont sans limite.

Initiez vos enfants à un nouvel art qui stimule la dextérité, la concentration et la créativité. L’occasion parfaite pour éveiller leur intérêt pour la mode de manière interactive et ludique. Nos ateliers ont tout pour plaire aux petits créateurs en herbe et assurer un après-midi inoubliable.



Animé par Christiane Berton et Danielle Mascaro

Deux sessions par mois

Accueil de 8 enfants par atelier

à partir de 8 ans

Bibliothèque

De 16h00 à 17h30

L’accès aux parents accompagnateurs n’est pas autorisé

Réservation obligatoire .

Chemin du Jas Vieux Bibliothèque municipale Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 25 37 bibliotheque@mairie-carrylerouet.fr

English :

Introduce your children to the art of crochet in Carry-le-Rouet! Our local workshops will introduce them to fashion in a fun and creative way. Perfect fun! Registration required

