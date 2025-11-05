Ateliers crochet spécial débutant(e)s Rue Gustave Gresse Aouste-sur-Sye

Ateliers crochet spécial débutant(e)s

Rue Gustave Gresse MJC Nini Chaize Aouste-sur-Sye Drôme

Début : 2025-11-05 14:30:00

fin : 2025-11-12 16:15:00

2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19

Ateliers crochet ouverts à tous. Inscription auprès de Sylvie ( voir contact )

Rue Gustave Gresse MJC Nini Chaize Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 14 69 20 contact@mjcninichaize.org

Crochet workshops open to all. Register with Sylvie ( see contact )

Häkelworkshops, die für alle offen sind. Anmeldung bei Sylvie ( siehe Kontakt )

Laboratori di uncinetto aperti a tutti. Iscrizione presso Sylvie ( vedi contatto )

Talleres de ganchillo abiertos a todos. Inscripción con Sylvie ( ver contacto )

