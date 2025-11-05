Ateliers crochet spécial débutant(e)s Rue Gustave Gresse Aouste-sur-Sye
Ateliers crochet spécial débutant(e)s Rue Gustave Gresse Aouste-sur-Sye mercredi 5 novembre 2025.
Ateliers crochet spécial débutant(e)s
Rue Gustave Gresse MJC Nini Chaize Aouste-sur-Sye Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 14:30:00
fin : 2025-11-12 16:15:00
Date(s) :
2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19
Ateliers crochet ouverts à tous. Inscription auprès de Sylvie ( voir contact )
.
Rue Gustave Gresse MJC Nini Chaize Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 14 69 20 contact@mjcninichaize.org
English :
Crochet workshops open to all. Register with Sylvie ( see contact )
German :
Häkelworkshops, die für alle offen sind. Anmeldung bei Sylvie ( siehe Kontakt )
Italiano :
Laboratori di uncinetto aperti a tutti. Iscrizione presso Sylvie ( vedi contatto )
Espanol :
Talleres de ganchillo abiertos a todos. Inscripción con Sylvie ( ver contacto )
L’événement Ateliers crochet spécial débutant(e)s Aouste-sur-Sye a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme