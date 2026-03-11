Ateliers cueillettes et dégustations de plantes

6 Rue de la Grève Marnes Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-18 2026-04-19

Sylvain DANGER vous propose une immersion dans la nature Thouarsaise à travers une balade pendant laquelle vous cueillerez des plantes sauvages que vous DÉGUSTEREZ ! Oui, oui vous avez bien lu…. Certaines plantes sauvages se mangent, apprenez à les reconnaitre.

Possibilité de faire un pique-nique partagé au terme de la balade, apéro dégustation.

Poursuivez votre après-midi par la découverte de l’argile locale et ses bienfaits. .

6 Rue de la Grève Marnes 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 12 13 alliancedeladive@mailo.com

English : Ateliers cueillettes et dégustations de plantes

Sylvain DANGER proposes a walk during which you’ll pick wild plants that you’ll TASTE! Yes, you read that right…. Some wild plants can be eaten, so learn to recognize them.

Continue your afternoon by discovering the benefits of local clay.

L’événement Ateliers cueillettes et dégustations de plantes Marnes a été mis à jour le 2026-03-09 par Maison du Thouarsais